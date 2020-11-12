Нидерландские полицейские расследуют стрельбу в саудовском посольстве

Полиция в Нидерландах организовала расследование инцидента со стрельбой в здании саудовского посольства в Гааге, пишет Федеральное агенство новостей со ссылкой на источник.

Полиция в Нидерландах организовала расследование инцидента со стрельбой в здании саудовского посольства в Гааге, пишет Федеральное агенство новостей со ссылкой на источник.

Гаагские правоохранители сообщили в социальной сети Twitter о начале проверке по факту инцидента со стрельбой в здании посольства Саудовской Аравии. По их данным, информация о ЧП поступила на пульт дежурного около 6:00. Сразу после этого на место инцидента выехали стражи порядка. В настоящее время они продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Накануне, 11 ноября, на кладбище в Саудовской Аравии прогремел взрыв, передает телеканал "360". Инцидент произошел во время памятной церемонии по случаю окончания Первой мировой войны.