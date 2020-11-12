Российские врачи зафиксировали 21 608 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Российские врачи зафиксировали 21 608 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе. Накануне это число было меньше - 19 851 человек.

Клинические проявления заболевания отсутствовали у 25,8%. Врачи зарегистрировали 439 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 18 811 жителей России.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в 85 регионах страны достигло 1 858 568. За все время пандемии умерли 32 032 россиянина. Всего выздоровели от инфекции 1 388 168 человек. Ранее в Санкт-Петербурге приостановили диспансеризацию из-за коронавируса, передает телеканал "360".