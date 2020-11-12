Силы ПВО Армении и ВКС РФ защищают воздушное пространство Карабаха

Подразделения ПВО Армении и ВКС России прикрывают небо над Нагорным Карабахом.

Подразделения ПВО Армении и ВКС России прикрывают небо над Нагорным Карабахом.

В сообщении оборонного ведомства Армении говорится, что небо над страной и воздушное пространство Карабаха закрыты для любой авиации, кроме военной.

Позже пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян отметила, что полеты над Арменией и НКР разрешат отдельным гражданским судам.

Напомним, что с 10 ноября в НКР объявлено прекращение огня. ВС Армении и Азербайджана должны зафиксироваться на занятых позициях и подготовится к обмену пленными. Лидеры России, Азербайджана и Армении также согласовали введение российских миротворческих сил в зону карабахского конфликта.