Автомобиль похищенного на Сахалине депутата нашли ограбленным

Автомобиль похищенного в Южно-Сахалинске депутата Александра Анистратова нашли рядом с гаражами. Злоумышленники забрали из него все деньги, но оставили личные вещи, пишет SKR.su

Автомобиль похищенного в Южно-Сахалинске депутата Александра Анистратова нашли рядом с гаражами. Злоумышленники забрали из него все деньги, но оставили личные вещи, пишет SKR.su

Утром 11 ноября неизвестные мужчины крепкого телосложения подсели в машину депутата городской думы и вывезли в безлюдное место, угрожая ножом. Там у них состоялся "серьезный разговор", после которого злоумышленники бросили Анистратова на пустыре и скрылись на его автомобиле.

Пострадавший обратился в полицию. Спустя сутки угнанную иномарку нашли возле гаражей. Депутат заявил, что преступники украли из нее деньги, но сумму похищенных средств не назвал.