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10:29   12 Ноября 2020
Армия

Ушел из жизни еще один участник Парада Победы 24 июня 1945 года

Ушел из жизни еще один участник Парада Победы 24 июня 1945 года

Смерть оборвала жизнь 94-летнего жителя Татарстана, Героя Советского Союза, участника Парада Победы 24 июня 1945 года Бориса Кузнецова. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Соболезнование в связи с кончиной Бориса Кузнецова выразил его родным и близким президент Татарстана Рустам Минниханов. Уроженец Казани Борис Кузнецов командовал отделением связи 791-го артиллерийского полка и 22 февраля 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Борис Кузнецов был удостоен чести пройти по Красной площади на Параде Победы 24 июня 1945 года.

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