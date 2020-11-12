Ушел из жизни еще один участник Парада Победы 24 июня 1945 года

Смерть оборвала жизнь 94-летнего жителя Татарстана, Героя Советского Союза, участника Парада Победы 24 июня 1945 года Бориса Кузнецова. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Смерть оборвала жизнь 94-летнего жителя Татарстана, Героя Советского Союза, участника Парада Победы 24 июня 1945 года Бориса Кузнецова. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Соболезнование в связи с кончиной Бориса Кузнецова выразил его родным и близким президент Татарстана Рустам Минниханов. Уроженец Казани Борис Кузнецов командовал отделением связи 791-го артиллерийского полка и 22 февраля 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Борис Кузнецов был удостоен чести пройти по Красной площади на Параде Победы 24 июня 1945 года.