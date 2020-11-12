Вассерман считает, что мир не сможет выстроить диалог с командой Байдена

Политолог Анатолий Вассерман спрогнозировал, как новая администрация США будет выстраивать внешнюю политику, если к власти придет команда демократов.

Политолог Анатолий Вассерман спрогнозировал, как новая администрация США будет выстраивать внешнюю политику, если к власти придет команда демократов.

Политолог и публицист Анатолий Вассерман выразил мнение, что при смене команд в Белом доме, отношения с внешним миром США будут выстраивать не с позиции диалога, а с точки зрения давления и шантажа. Так, первым делом, под удар попадут Минские соглашения, считает эксперт, так как Украина администрацией Байдена будет рассматриваться исключительно как инструмент политического давления на Россию.

"В этом смысле придется плохо и Донбассу, и всей Украине. Ибо громадное большинство граждан Украины — русские. Не по записям в паспорте, унаследованным с советских времен, а по родному языку, не просто усвоенному с молоком матери, а постоянно используемому в повседневном общении. Собственно, сама идея украинства — это идея переформатирования русских в антирусских", — сказал Вассерман.

Он не исключил, что администрация Байдена будет оказывать давление и на Белоруссию, а также попытается навязать свои правила игры всей центральной Европе. Впрочем, он также уверен, что шансы на победу в президентских выборах у команды Байдена крайне малы из-за многочисленных фальсификаций со стороны демократов. И команда Трампа легко их оспорит в суде.