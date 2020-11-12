Магнитогорский следователь воровал еду с помощью кассы самообслуживания

Сотрудника СК РФ в Магнитогорске подозревают в краже продуктов из сетевого магазина при помощи кассы самообслуживания.

Сотрудника СК РФ в Магнитогорске подозревают в краже продуктов из сетевого магазина при помощи кассы самообслуживания.

Подозреваемый в воровстве следователь использовал для своих мошеннических схем терминал кассы самообслуживания, где "пробивал" фисташки как лук, а за пиво не платил вовсе, сообщает телеканал "360".

Как стало известно из компетентных источников, вор в погонах производил подобные действия в течение нескольких месяцев. В настоящий момент проводится проверка, на время которой сотрудника органов отстранили от работы. В случае если вина мужчины будет доказана, ему грозит увольнение и уголовное наказание.

Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Полиция задержала нарушителя закона на его рабочем месте.