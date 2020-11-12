ОЗХО не стала сотрудничать с РФ по делу Навального из-за нежелания Германии

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что ОЗХО не предоставила РФ формулу вещества, которым был "отравлен" блогер Алексей Навальный, из-за несогласия ФРГ.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что ОЗХО не предоставила РФ формулу вещества, которым был "отравлен" блогер Алексей Навальный, из-за несогласия ФРГ.

Представители Организации по запрещению химического оружия обосновали свой отказ предоставить данные по делу якобы "отравления" российского блогера позицией немецкой стороны. По словам постпреда РФ при ООН, Германия, как утверждают в ОЗХО, не дала согласие на то, чтобы РФ получила формулу того вещества, от которого якобы пострадал Навальный, пишет РИА Новости.

Также российский постпред при ООН напомнил об очередном запросе Генпрокуратуры РФ по инциденту с блогером. Однако ФРГ по-прежнему игнорирует обращения Москвы о правовой помощи, отвечая лишь отпиской, что они изучаются, заключил Небензя.

Инцидент с Навальным произошел в августе текущего года. Блогеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации в одну из омских больниц россиянина транспортировали в Германию, где он до сих пор проходит лечение.