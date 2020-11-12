Оппозиция Армении выступила против мира в Карабахе

Оппозиция раскритиковала премьер-министра Армении Никола Пашиняна за прекращение войны в Нагорном Карабахе. С какой целью?

Оппозиция Армении, недовольная условиями заключенного мира в Нагорном Карабахе, поставила ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну: либо он уходит в отставку, либо оппозиционеры сами «попытаются решить вопрос ухода Пашиняна», что бы это ни значило.

«Мы даем Пашиняну время для отставки, а также требуем созыва внеочередного заседания парламента по этому же вопросу», — заявил представитель верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, сообщает Sputnik Армения.

Революционеры подчеркивают – потрясений никто не хочет, но граждане Армении точно придут по первому призыву на протестные акции по всей стране. Сагателян предостерегает: массовые задержания протестующих будут «большой ошибкой».

Оппозиция со всех сторон

Вот уже три дня мирное соглашение по Карабаху шатает кресло Пашиняна. После соглашения о прекращении боевых действий, подписанного Арменией, Азербайджаном и Россией, лидеры оппозиционных партий обвинили премьера страны в предательстве. Особенно активно выступает консервативная «Процветающая Армения» под предводительством Гагика Царукяна и либеральная проевропейская «Просвещенная Армения», возглавляемая Эдмоном Марукяном.

Лидер «процветающих» Царукян, лично заявивший о предательстве власти, оперировал якобы отказом Пашиняна размещать в регионе российских миротворцев еще раньше, несмотря на предложение Москвы. Тогда бы ключевые районы Нагорно-Карабахской Республики не были бы возвращены под контроль Азербайджана – например, город Шуши. Премьер парировал: мол, 22 октября поддержал ввод миротворческого контингента из России, а соглашения третьей стороны — Баку — тогда еще не было. Без этого «голубые каски» не могут начать операцию.

Указал Пашинян и на «бревно в глазу» оппозиции, которая, несмотря на реваншистские требования, все еще находится в Ереване, а не в добровольческом отряде в Нагорно-Карабахской Республике.

«Мы увидели камуфлированные "Нивы", "УАЗ"-ы. Но мы так и не увидели сам добровольческий отряд, и уж тем более под предводительством Царукяна. Мы так и не увидели этот отряд у стен Шуши. Кто знает, возможно, присутствие этого отряда позволило бы сохранить город. Может, в этом отсутствии и была причина сдачи Шуши?», — заявил премьер-министр во время прямого эфира в Facebook.

Сдать позиции премьер-министра были готовы и его товарищи из правящего «Моего шага», если верить словам оппозиционного депутата Наиры Зограбян. Лидером альянса является Пашинян – при нем в декабре 2018 года блок набрал 70,43% голосов избирателей на парламентских выборах. Спустя месяц, политик стал премьер-министром Армении. Возможно, принятое им на днях крайне важное и болезненное для страны решение по Карабаху некоторые сторонники не оценили.

«Наши коллеги из «Моего шага» в личных беседах со мной говорили: "Вы начните процесс свержения Пашиняна, мы подключимся в последнюю минуту". Не надо ждать последней минуты. Мы ждем вас всех в здании Национального собрания», — цитирует Sputnik Армения депутата от «Процветающей Армении» Наиру Зограбян.

Следующий шаг

«Процветающая» и «просвещенная» фракции уже собрали 33 подписи парламентариев для того, чтобы поднять вопрос о внеочередном заседании Национального собрания Армении. Еще три голоса – и депутатов все-таки соберут, а на заседании будет решаться вопрос о дератификации трехстороннего заявления по Карабаху и отставке Пашиняна. Для этого нужно 67 голосов. Без депутатов из «Моего шага» обеспечить кворум не получится.

Ночью 12 ноября сторонники Пашиняна из правящего блока доказали, что остались верны лидеру. «Мой шаг» в заседаниях «по подрыву стабильности Армении» участвовать не собирается. В сложившейся ситуации, заявили парламентарии, принять предъявленные условия трехстороннего соглашения о прекращении войны было единственной возможностью избежать потери всего Арцаха и тысяч человеческих жертв.

Оппозиционерам же провластные парламентарии предлагают составить дорожную карту по достижению победы в возобновляемой войне, а также объявить «всему армянству и миру» о том, за что же оппозиция выступает: во-первых, за отмену российского посредничества, во-вторых, за вывод российских миротворцев с линии соприкосновения, в третьих, за продолжение войны.

Кажется, логика здравого смысла явно на стороне властей: силы Азербайджана, поддерживаемого Турцией, в этой войне превосходили возможности армянской армии и отрядов НКР. Оппозиция хоть и заявляет о капитуляции, но находится не на передовой и даже не в тылу, а протестует у здания парламента в Ереване. Далековато от Карабаха.

В критический момент борьба за власть обострилась, «поражение» Пашиняна – скорее предлог, чем реальная причина. Премьер обороняется как может: говорит, если бы не подписал договоренности, свыше 20 тысяч карабахских военных оказались бы в окружении. Но в оппозиционных партиях его уже не слушают.

«Я знаю, что соглашение по Карабаху привело к общественному недовольству. Но почему был подписан этот невыгодный для Армении документ? Это произошло после того, как Минобороны Генштаба ВС докладывали, что надо срочно остановить войну, а президент Арцаха говорил, что в течение часов мы можем потерять Степанакерт», — заявил премьер-министр.

Оппозиция, несмотря на попытки дератифицировать мирное соглашение, преследует абсолютно другую цель, подтвердил политолог Марат Баширов в комментарии «Политике Сегодня». Протестные фракции понимают, что повлиять на работу миротворцев не могут, однако сместить Пашиняна постараются. Но смена власти в нынешней ситуации — не лучшая идея, констатирует Баширов.

«Если бы Армения не подписала соглашение, через несколько дней она бы потеряла всю территорию Арцаха. А таким образом Пашинян сохранил хотя бы часть. Что тоже, в общем- то, не самый лучший для них вариант. Удачным исходом было бы для них сохранить [Нагорный Карабах] в старых границах», — рассказал Баширов.

Пашинян в конечном итоге лишится власти, предрекает политолог. Ранее эксперты уже предполагали такое развитие событий. Но характерно, что оппозиция не желает заниматься важнейшим вопросом — помощью жителям Нагорного Карабаха, массово покинувшим республику с началом боевых действий. Пока их судьбой озаботился только Пашинян.

Так или иначе, 10 ноября, впервые за 45 дней в Карабахе наступила тишина. Бои и обстрелы прекратились, когда первые колонны техники российских миротворцев утром вошли на территорию республики. Карабахский конфликт — рекордно «живучий», ему больше ста лет. Неизвестно, сколько продлится это затишье, и все же оно, как минимум, наступило.