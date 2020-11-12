Ликвидирована подпольная нарколаборатория под Владимиром

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков для продажи через интернет.

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков для продажи через интернет.

Силовики изъяли почти тонну наркосодержащей жидкости и задержали с поличным трех человек при ликвидации лаборатории во Владимирской области, сообщил источник в Центре общественных связей ФСБ.

Как стало известно, подпольная нарколаборатория располагалась в частном доме. После того, как сотрудники силовых структур установили наличие необходимой доказательной базы, были задержаны три наркоторговца непосредственно при производстве очередной партии синтетических наркотических веществ. В частности, ФСБ изъяла у них изъято не менее 950 литров наркосодержащей жидкости и около 9,3 кг мефедрона.