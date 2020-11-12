Делегация из РФ обсудит в Турции создание наблюдательного центра в Карабахе

Делегация из России 13 ноября посетит Турцию для обсуждения создания совместного наблюдательного центра в Нагорном Карабахе.

Делегация из России 13 ноября посетит Турцию для обсуждения создания совместного наблюдательного центра в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он выступил на пресс-конференции в четверг в Баку, слова турецкого министра иностранных дел транслировал телеканал NTV.

"В пятницу в Турцию прибудет делегация из России для обсуждения деталей создания совместного наблюдательного центра по Карабаху", — заявил Мевлют Чавушоглу.

Министр отметил роль России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Мевлют Чавушоглу назвал значимой позицию РФ в данном вопросе.