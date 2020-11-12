Штат Джорджия объявил о пересчете голосов вручную

Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил о намерении организовать полный пересчет голосов. Он добавил, что процедура будет осуществляться вручную.

Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил о намерении организовать полный пересчет голосов. Он добавил, что процедура будет осуществляться вручную.

Раффенспергер обосновал такое решение минимальным разрывом между кандидатами на пост президента.

"Поскольку разрыв так мал, потребуется полный ручной пересчет в каждом округе", — сказал он.

Штат Джорджия является одним из ключевых. Победа в нем существенно влияет на общую картинку президентских выборов в США. По словам госсекретаря штата, процедура пересчета будет закончена не позднее 20 ноября. Одержавший победу в этом штате получит 16 голосов выборщиков.

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. На них американским гражданам предстояло решить, кто будет руководить страной в ближайшие четыре года. Некоторые американские СМИ преждевременно сообщили о победе Байдена. В свою очередь Трамп заявил о намерении пересчитать голоса в отдельных штатах через решение Верховного суда США.