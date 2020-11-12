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9:29   12 Ноября 2020
Армия

Минобороны РФ отправит военных медиков в Хакасию для борьбы с COVID-19

Минобороны РФ отправит военных медиков в Хакасию для борьбы с COVID-19

Мобильный госпиталь для борьбы с коронавирусом будет развернут в Республике Хакасия по решению российского президента Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, госпиталь будет рассчитан на 100 коек. Помощь населению Хакасии будут оказывать 200 медиков Центрального военного округа, передает NEWS.ru.

В госпитале будут работать отделение анестезиологии, реанимационное, приемное, инфекционное и санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория для тестирования на коронавирусную инфекцию. Медики будут иметь в распоряжении самые современные аппараты искусственной вентиляции легких, рентгены, УЗИ, анализаторы крови и прочее медицинское оборудование.

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#госпиталь #хакасия #цво #коронавирус

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