Власти Перу нашли в России альтернативу украинскому "самолету-невидимке"

Власти Перу приостановили действие контракта на закупку украинских самолетов Ан-178, названных местными СМИ «невидимками», пишет Федерация журналистов Перу.

Власти Перу приостановили действие контракта на закупку украинских самолетов Ан-178, названных местными СМИ «невидимками», пишет Федерация журналистов Перу.

В статье отмечается, что у России есть хорошая альтернатива украинскому самолету, поставки которого были сорваны по вине украинской стороны. Дело в том, что строительство Ан-178 невозможно завершить из-за отсутствия российских комплектующих, замену которым Украина так и не нашла.

Кроме того, у украинского лайнера нет соответствующей международной сертификации и данных для ее получения, а один из подписантов контракта с перуанской стороны – генерал Альфредо Вильдосо Рохас – находится в тюрьме по коррупционному делу.

Авторы статьи напомнили, что власти Перу уже отдали Украине аванс в размере 30% от стоимости воздушного судна. Журналисты отметили, что реальной альтернативой украинскому Ан-178 может стать разрабатываемый в России Ил-112.