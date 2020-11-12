ВОЗ назвала разницу между симптомами гриппа и коронавируса

Симптомы гриппа и коронавируса схожи между собой, однако следует знать про их важные отличия.

Симптомы гриппа и коронавируса схожи между собой, однако следует знать про их важные отличия.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения рассказали, что коронавирус способен вызывать такие симптомы, как потеря чувства вкуса и обоняния, одышку и температуру выше 38 градусов. Также больные тяжелой формой COVID-19 могут потерять аппетит, чувствовать боль и давление в груди, спутанность сознания.

В ВОЗ отметили, что и у гриппа, и у коронавирусной инфекции есть схожие симптомы, такие как кашель, насморк, повышенная утомляемость, боль в горле и лихорадка. Именно это создает сложности для систем здравоохранения и медицинских учреждений, поэтому специалисты советуют в первую очередь прививаться от сезонных простудных заболеваний людям пожилого возраста и медикам.

В ведомстве подчеркнули, что пациенты с тяжелой формой коронавируса должны сразу же обратиться за медицинской помощью. А вот при легкой форме к врачам рекомендуется обращаться людям, страдающим хроническими заболеваниями, а также беременным женщинам и детям до пяти лет.