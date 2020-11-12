Американские соцсети Facebook и Twitter могут лишиться пользователей после выборов в США, передает издание The Wall Street Journal.

Американские соцсети Facebook и Twitter могут лишиться пользователей после выборов в США, передает издание The Wall Street Journal.

Соцсети ждет "массовая миграция" из-за информационной политики, которую они вели перед выборами. В частности, консервативно настроенные пользователи отметили, что в Facebook и Twitter не было постов, которые можно было комментировать, тогда как другие платформы за счет выборов активно поднимали просмотры и активность. Руководство соцсетей никак не прокомментировало ситуацию, но отметили, что "материалы не подвергались цензуре".

Ранее в США предложили усилить борьбу с российской и китайской "дезинформацией" в Латинской Америке, пишет RT.