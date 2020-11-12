Российские миротворцы перебросят в Карабах Ми-8 для соблюдения перемирия

Боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС России будут контролировать районы прекращения военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ.

Боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС России будут контролировать районы прекращения военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ.

Российские вертолеты будут патрулировать районы в Нагорном Карабахе, где были прекращены вооруженные армяно-азербайджанские столкновения. Кроме этого, Ми-8 и Ми-24 будут задействованы для доставки объектов хозяйственного, технического назначения для личного состава миротворческого контингента.

Вертолеты будут доставлены на армянский аэродром в Ереване при помощи самолета военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан".