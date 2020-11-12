Грызлов: Киев настроен усугублять конфликт в Донбассе

Власти Киева намереваются организовать "ревизию Минских соглашений", дабы избежать ответственности, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

Власти Киева намереваются организовать "ревизию Минских соглашений", дабы избежать ответственности, заявил полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

В минувшую среду прошло заседание контактной группы. В ходе этого события киевская сторона должна была представить проект Плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Однако, по словам Грызлова, документ на поверку оказался "совершенно иным проектом".

"Представленные Украиной предложения полностью противоречат Минским соглашениям и нормандским обещаниям Украины. Это не проект совместных действий, это проект, направленный на ревизию Минских соглашений", — заявил он.

Подобные действия киевских властей, по сути, есть очередная попытка имитировать переговорные процессы. Кроме того, в Киеве отказались давать хоть какие-то гарантии выполнения ими же представленного плана.

"Никакого диалога с жителями Донбасса Киев вести не хочет, никаких прав жителей Донбасса Киев не признает и не гарантирует", - подытожил политик.

Отметим, что конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Донецкая и Луганская народные республики отказалась принимать новую власть. Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске, которые приняли Минские соглашения.