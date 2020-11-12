Стал известен уровень популяционного иммунитета к COVID-19 в регионах РФ

Иммунитет популяции к COVID-19 в регионах России продолжает расти. Об этом РИА Новости рассказал директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.

Иммунитет популяции к COVID-19 в регионах России продолжает расти. Об этом РИА Новости рассказал директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.

Его уровень в регионах варьируется от 5,1% до 65,3%. Специалист отметил, что в 15 субъектах показатель вырос в 1,5-2 раза.

Он напомнил, что Роспотребнадзор реализует программу по оценке популяционного иммунитета к коронавирусу. Первый этап начался в июне этого года. Тогда было обследовано более 74 тыс. волонтеров в нескольких регионах страны. Осенью стартовал второй этап, в котором приняли участие те же регионы. Третий этап планируется на конец ноября.

Эпидемиолог добавил, что на первом этапе уровень популяционного иммунитета оценивали в диапазоне от 4,3% до 50,2%, теперь же он значительно вырос.

Сейчас в России выявлено более 1,8 млн случаев COVID-19. Из них более 1,3 млн человек выздоровели, более 31,5 тыс. скончались. Всего за время пандемии в стране сделано более 66,1 млн тестов на коронавирус.