Пользователи пожаловались на проблемы в работе сервисов Google

В четверг, 12 ноября, пользователи сервисов американской компании Google сообщили о сбоях в работе. Об этом сообщил сайт Downdetector.

В четверг, 12 ноября, пользователи сервисов американской компании Google сообщили о сбоях в работе. Об этом сообщил сайт Downdetector.

Проблемы наблюдаются в США, Австралии, Франции, Великобритании, Бразилии, Индии и других стран. Половина пользователей сервиса отмечают, что проблемы связаны со входом в учетную запись. Помимо этого 94% сообщают о сбоях на YouTube TV, еще 3% не смогли зайти на свою страницу, остальные испытывают проблемы с приложением.

Сбои наблюдаются и в Youtube Music – 93% пользователей не доступны аудиозаписи. У 3% "повис" сайт, еще у 3% – приложение. В Google Play перестали загружаться приложения, некоторые получили ошибку с соединением или же не смогли авторизоваться.