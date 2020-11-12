Невролог Елиневский рассказал о правилах крепкого сна

Несколько советов для поддержания хорошего сна ночью позволят тревожным людям сделать сон более глубоким и качественным. Об этом рассказал врач-невролог Владислав Елиневский.

Несколько советов для поддержания хорошего сна ночью позволят тревожным людям сделать сон более глубоким и качественным. Об этом рассказал врач-невролог Владислав Елиневский.

Врач советует не спать днем и вообще ничего не делать лежа в кровати в этот период, чтобы не сокращать время ночного сна. По его словам, многие люди, которые спят 20 минут днем, чаще всего не имеют проблем со сном ночью. Об этом информирует телеканал "МИР 24".

Елиневский также рассказал, что дневная физическая активность увеличивает шансы крепкого сна. Он отметил, что важно снизить физическую нагрузку за четыре часа до сна, а также ограничить прием пищи и сильные внешние раздражители. Специалист посоветовал соблюдать одинаковый график отхода ко сну.