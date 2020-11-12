Помощник по нацбезопасности президента США анонсировал санкции против КНР

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен обвинил Китай в нарушении международных обязательств по Гонконгу и пообещал новые санкции.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен обвинил Китай в нарушении международных обязательств по Гонконгу и пообещал новые санкции.

Накануне власти Гонконга лишили депутатских мандатов четырех оппозиционных законодателей за непатриотические действия. Решение было обнародовано сразу же после принятия в Пекине новой резолюции Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент КНР). Документ позволяет местным властям отстранять депутатов, не проходящих по критериям, без судебного разбирательства.

Белый дом считает, что Коммунистическая партия Китая (КПК) грубо нарушила свои международные обязательства в рамках китайско-британской декларации о передаче Гонконга КНР.

"[Принцип] "одна страна – две системы" теперь просто фиговый листок, прикрывающий усиливающуюся однопартийную диктатуру КПК в Гонконге", — заявил О'Брайен.

Он объявил, что США "будут продолжать использовать все свои полномочия" против лиц, ответственных за ликвидацию свободы Гонконга.