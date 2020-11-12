Глава центра Гамалеи объяснил трудность борьбы с коронавирусом в России

Пандемия коронавируса в России изначально была завозной, а теперь локализовалась, поэтому с ней тяжело бороться. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Пандемия коронавируса в России изначально была завозной, а теперь локализовалась, поэтому с ней тяжело бороться. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

В начале пандемии источниками инфекции были аэропорты. Для борьбы с распространением было эффективно блокировать пути передачи, что сейчас сделать невозможно, пояснил эксперт на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.

Со временем коронавирус локализовался, теперь очагов много по всей стране. По словам Гинцбурга, раньше их было меньше десятка, сейчас — сотни тысяч.

Всего в России выявлено более 1,8 млн случаев COVID-19. Из них более 1,3 млн выздоровели, более 31,5 тыс. скончались. Всего за время пандемии в стране сделано более 66,1 млн тестов на коронавирус.