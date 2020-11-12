Иммунолог назвал положительные стороны бессимптомного течения COVID-19

Бессимптомное течение коронавируса — это лучший вариант для заразившегося человека. Об этом заявил в эфире радио НСН иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Бессимптомное течение коронавируса — это лучший вариант для заразившегося человека. Об этом заявил в эфире радио НСН иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Врач рассказал, что бессимптомное течение инфекции для человека ничем не опасно. По словам специалиста, при нем человек не испытывает каких-либо болезненных ощущений, отклонений в состоянии здоровья, у него нет воспалений.

Болибок заявил, что бессимптомное течение нельзя назвать болезнью — все заболевание ограничивается лишь заражением.

Ранее в ВОЗ заявили, что COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы. Заражение коронавирусом может дополнительно вызывать потерю чувства вкуса и обоняния.