"Коммунисты России": новогодние каникулы позволят выиграть время у вируса

Предложение продлить новогодние каникулы было заявлено из-за того, что они могут дать возможность выиграть время у вируса.

Предложение продлить новогодние каникулы было заявлено из-за того, что они могут дать возможность выиграть время у вируса.

Член партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович рассказал, что удлиненные каникулы позволят доработать вакцину для населения РФ. Политик сообщил, что не видит другого выхода из сложившейся обстановки с распространением вируса. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Малинкович сообщил, что партия уже попросила правительство оперативно рассмотреть идеи и найти механизмы оплаты дополнительных каникул работникам не бюджетной сферы.