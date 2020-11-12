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5:44   12 Ноября 2020
Политика

"Коммунисты России": новогодние каникулы позволят выиграть время у вируса

"Коммунисты России": новогодние каникулы позволят выиграть время у вируса

Предложение продлить новогодние каникулы было заявлено из-за того, что они могут дать возможность выиграть время у вируса.

Член партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович рассказал, что удлиненные каникулы позволят доработать вакцину для населения РФ. Политик сообщил, что не видит другого выхода из сложившейся обстановки с распространением вируса. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Малинкович сообщил, что партия уже попросила правительство оперативно рассмотреть идеи и найти механизмы оплаты дополнительных каникул работникам не бюджетной сферы.

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#нг #каникулы #коммунисты

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