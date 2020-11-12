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5:26   12 Ноября 2020
Политика

Зеленский напомнил США об общем военном прошлом

Зеленский напомнил США об общем военном прошлом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и напомнил об общих победах украино-американских солдат.

Политик опубликовал поздравление на своей странице в соцсети, где припомнил общее военное прошлое украинских и американских солдат. Также он поблагодарил ветеранов США за то, что они хранят "дух казачества".

Зеленский перечислил несколько известных солдат Соединенных Штатов, которые имели украинские корни, и подчеркнул, что эти люди воплощают в себе подлинные американские ценности.

В конце он выразил признательность за поддержку Незалежной в тяжелые времена и завершил речь призывом: "Слава Украине! Боже, храни Америку!"

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#украина #америка #владимир зеленский

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