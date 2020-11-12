Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
5:06   12 Ноября 2020
Армия

Вооружение российских бомбардировщиков навело ужас на американцев

Вооружение российских бомбардировщиков навело ужас на американцев

Вооружение российских бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 "наводит ужас", сообщается в американском издании The Drive.

В ноябре Министерство обороны России продемонстрировало на фотографиях вооружение бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Американское издание сообщило, что российское оружие "наводит ужас". На фотографии изображен Ту-160, впереди которого расположены 12 стратегических крылатых ракет Х-55СМ.

На другом фото изображены шесть Х-55СМ и восемь Х-101/102, стоящие перед ТУ-95МС. На третьем изображении демонстрируется Ту-22М3 с выложенными снарядами, среди которых ФАБ-3000. Автор статьи отметил, что до сих пор не было возможности увидеть эти самолеты с потенциальной полезной нагрузкой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#армия #оружие #бомбардировщик

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров