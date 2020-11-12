Счетная палата раскритиковала расходование средств Резервного фонда

Траты денег правительством из резервного фонда подверглись критике со стороны Счетной палаты, передает ТАСС.

Траты денег правительством из резервного фонда подверглись критике со стороны Счетной палаты, передает ТАСС.

Счетная палата оказалась недовольна тем, как тратятся деньги из резервного фонда правительством на госпрограммы. Аудиторы обратили внимание на то, что даже рост финансирования не обеспечит достижение их целей. По данным Счетной палаты, финансирование госпрограмм в первые шесть месяцев текущего года составило 1,35 триллиона рублей из резервного фонда, установив рекорд.

"При направлении бюджетных ассигнований резервного фонда на финансовое обеспечение госпрограмм в большинстве случаев не проводится актуализация их ресурсного обеспечения и показателей. Это ведет к нарушению взаимосвязи затраченных ресурсов и полученных результатов", —сообщил аудитор Данил Шилков.

Благодаря дополнительным источникам формирования и изменениям в законодательстве резервный фонд в последние два года пополнился до 2,14 трлн рублей. В то же время 1,71 трлн рублей был направлен на госпрограммы.