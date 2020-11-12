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4:19   12 Ноября 2020
Общество

Россияне приобрели новые привычки в мобильной связи из-за коронавируса

Россияне приобрели новые привычки в мобильной связи из-за коронавируса

Пользователи мобильной связи изменили свои предпочтения во время пандемии коронавируса. Об этом радио Sputnik рассказали крупные российские операторы связи.

В 2020 году значительно вырос мобильный интернет-трафик, превысив прошлогодние показатели более чем на 60%. Также один из операторов заметил рост популярности голосового трафика.

Из-за самоизоляции россияне стали больше пользоваться мобильной связью. Нагрузка на сеть начала расти в марте, тогда же сильно увеличилось количество пользователей домашнего интернета.

Другой оператор отметил, что в 2020 году перераспределился трафик. Около 15% пользователей в марте мигрировали из Москвы в Подмосковье. На 41% увеличилось количество активных абонентов в спальных районах.

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#россияне #мобильная связь #мобильные операторы #коронавирус

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