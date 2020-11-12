Россияне приобрели новые привычки в мобильной связи из-за коронавируса

Пользователи мобильной связи изменили свои предпочтения во время пандемии коронавируса. Об этом радио Sputnik рассказали крупные российские операторы связи.

Пользователи мобильной связи изменили свои предпочтения во время пандемии коронавируса. Об этом радио Sputnik рассказали крупные российские операторы связи.

В 2020 году значительно вырос мобильный интернет-трафик, превысив прошлогодние показатели более чем на 60%. Также один из операторов заметил рост популярности голосового трафика.

Из-за самоизоляции россияне стали больше пользоваться мобильной связью. Нагрузка на сеть начала расти в марте, тогда же сильно увеличилось количество пользователей домашнего интернета.

Другой оператор отметил, что в 2020 году перераспределился трафик. Около 15% пользователей в марте мигрировали из Москвы в Подмосковье. На 41% увеличилось количество активных абонентов в спальных районах.