Джо Байден провел телефонные переговоры с премьером Японии

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Японии Есихидэ Суга и демократа Джо Байдена, передает агентство Киодо.

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Японии Есихидэ Суга и демократа Джо Байдена, передает агентство Киодо.

Джозеф Байден, которого СМИ провозгласили победителем на президентских выборах США, поговорил по телефону с премьер-министром Японии Есихидэ Суга. Однако содержание разговора разглашать не стали. Суга — первый лидер государства из Азиатско-Тихоокеанского региона, у которого состоялся разговор с Байденом, после "победы" на выборах.

Хотя голоса окончательно не посчитаны, кандидата от демократов уже поздравили с победой премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и генсек ООН Антониу Гутерреш