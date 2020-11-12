Президент ЦАР подтвердил курс на интеграцию комбатантов в гражданское общество

Правительство ЦАР и 14 вооруженных группировок выполняют свои обязательства в рамках мирного соглашения, заявил президент Фостен-Арканж Туадера, информирует ФАН.

Правительство ЦАР и 14 вооруженных группировок выполняют свои обязательства в рамках мирного соглашения, заявил президент Фостен-Арканж Туадера, информирует ФАН.

В феврале прошлого года в Банги между Правительством Центральноафриканской Республики (ЦАР) и основными вооруженными группировками, действующими на территории страны, было заключено соглашение о перемирии.

В понедельник президент Фостен-Арканж Туадера выступил с речью перед представителями этнических сообществ северо-востока ЦАР и оценил результаты подписанного документа. По его словам, соблюдение договоренностей стало одним из этапов возвращения к мирной жизни.

"Гражданское население за последний год начинает привыкать к мирной жизни. В стране начинается восстановление инфраструктуры, экономики, привлечение инвестиций", — сказал Туадера.

Фостен-Арканж Туадера поблагодарил представителей 14 вооруженных группировок за то, что они приложили максимум усилий, чтобы заключить взаимовыгодные договоренности и обеспечить процветание страны.