"Скатились": Познер после выборов назвал США "идущими вниз"

США миновали своего пика. Об этом заявил журналист и телеведущий Владимир Познер.

США миновали своего пика. Об этом заявил журналист и телеведущий Владимир Познер.

Он заявил, что верит во внутреннюю силу США. При этом журналист предположил, что Америка достигла своего пика в период, когда был избран президент Джон Кеннеди.

Познер отметил, что это выражается во многих вещах — в том числе во внешних проявлениях. Он отметил, что не знает, насколько Америке удастся выправиться и выйти из этой ситуации.

"Но у меня есть четкое ощущение, что Америка свой пик уже миновала", - заявил Познер.

Журналист предположил, что США предстоит пройти через мучительный период, который будет длиться долго.

Выборы в США прошли 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Действующий президент Дональд Трамп обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его штаб потребовал пересчета голосов.