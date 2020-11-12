Fox News рассказал о мертвецах, «проголосовавших» за Байдена

Команда американского президента Дональда Трампа фиксирует свидетельства многих избирателей о имевших место фальсификациях в ходе недавних выборов, а также о случаях недобросовестного подсчета голосов.

Команда американского президента Дональда Трампа фиксирует свидетельства многих избирателей о имевших место фальсификациях в ходе недавних выборов, а также о случаях недобросовестного подсчета голосов.

Об уже подтвержденных о преступных манипуляциях с избирательными бюллетенями в штатах Нью-Йорк, Невада, Пенсильвания, где за кандидата от демократов Джо Байдена были отданы голоса давно умерших людей, часть из которых родились в позапрошлом веке, сообщает американский телеканал Fox News.

При этом телеведущий Такер Карлсон отмечает, что происходящее подрывает доверие общества не только к результатам выборов и легитимности президента, ни и в целом к американской системе.

«В данном случае сегодня есть лишь один способ снизить напряженность общенационального масштаба и объединить страну. Нам нужно точно установить, что же произошло на этих выборах. Есть вопросы, а значит, мы должны на них ответить», — подчеркивает журналист.

По его словам, избирательный штаб действующего президента уже собрал письменные свидетельства очевидцев о фальсификации выборов в Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Так, например, в Детройте свидетели заявили под присягой о случаях неправоверного оформления избирательных бюллетеней задним числом, а также о подсчете этих бюллетеней без сверки подписей. Также один наблюдатель рассказал, что 40 тысяч заочных бюллетеней в пользу Байдена были поздно вскрыты и посчитаны устно.

Сразу восемь свидетелей из избирательного департамента штата Невада сообщили о подтасовках, совершенных в присутствии других сотрудников департамента и наблюдателей. Например, один из них рассказал, что видел, как в фургон избирательного штаба Байдена приносились охапки бюллетеней, которые потом заполнялись в этом фургоне и запечатывались в конверты с обратными адресами. При этом сторонники кандидата от демократов пытались скрыть происходящее от посторонних, встав вокруг фургона живой стеной.

Также телеканал Fox News сообщает о зафиксированных на избирательных участках случаях, когда на выборах умудрялись проголосовать давно скончавшиеся люди. При чем свои голоса мертвые избиратели отдавали заочно.

Так в штате Невада некий Фред Стоукс-младший отправил свой голос за Байдена по почте 9 октября. Но проблема заключается в том, что человек по имени Фред Стоукс-младший скончался в возрасте 92 лет три года назад.

Как сообщают члены Республиканской партии Невады, они зафиксировали сотни подобных случаев, когда за Байдена были отданы голоса мертвецов.

Аналогичная ситуация складывается и в Пенсильвании. Там записи избирательных участков свидетельствуют о том, что участие в голосовании приняли несколько человек, родившихся в XIX веке

«По-видимому, они поднялись из могил, чтобы проголосовать, — иронизирует телеведущий. — Все это действительно было. Мы потратили все выходные, проверяя это. Ложные заявления о подтасовках могут быть ничуть не менее разрушительны, чем сами подтасовки. Так что нам нужно быть осторожными и ответственными. Всем нам. Но то, что мы только что вам рассказали, правда. И еще не вся правда».

В штате Джорджия, продолжает Такер Карлсон, чиновник избирательной комиссии заявил, что в ходе проверки избирательных списков будут обнаружены факты повторного или незаконного голосования.

«Мы обнаружим, что люди действительно голосовали незаконно. Это будет. Будут люди, проголосовавшие дважды. Будут и те, кто не имел права голосовать в этом штате, согласно правилам регистрации избирателей. Это будет установлено, — приводит телеканала заявление чиновника Габриеля Стерлинга. — Наберется ли таких 10 353? Маловероятно. Но все выборы — как я говорил, кажется, каждый день на этом подиуме — несовершенны».

Таким образом чиновник избирательного органа в одном из ключевых колеблющихся штатов еще до подсчета голосов официально заявляет в эфире телеканала, что будут выявлены случаи незаконного голосования, объясняет телеведущий.

И в это, по словам Карлсона, можно верить, так как ранее подобные факты уже были выявлены в других штатах, где республиканцы пытаются оспорить результаты подсчета голосов.

«А помните, вам говорили, что подтасовок на выборах не бывает? Конечно, бывают. Они знали, что так бывает, когда говорили нам, что такого никогда не будет. Потому что они лжецы. Уж это мы знаем точно», — подчеркивает журналист.

При этом он отмечает, что на данном этапе выявленные объемы нарушений и подтасовок все же не выглядят достаточными, чтобы изменить уже объявленные результаты выборов. Необходимо быть честными и говорить об этом прямо, добавляет Карлсон, хотя ситуация еще может измениться.

Однако, речь, по его словам, идет уже не только о результатах президентских выборов.

«На самом деле, речь о том, что подтасовки имели место. И это должно нас ужасать. Если вы хотите, чтобы люди верили, что наша система реальна, что наша система стоит того, чтобы, например, пойти в армию и умереть, защищая ее, то вам необходимо разобраться в происшедшем. Так быстро и ответственно, как только возможно. Подтасовок на выборах быть не должно, потому что иначе никто не будет верить в выборы, и тогда все развалится», — подчеркивает журналист.

Но американские СМИ – эти «профессиональные сборщики фактов» - не хотят делать свою работу, а именно собирать факты, отмечает Такер Карлсон.

Вместо того, чтобы доносить до людей правдивую информацию о нарушениях на выборах, которые имели место, они требуют, чтобы американцы «заткнулись» и просто приняли Джо Байдена.

«Это их вердикт, и вы должны с ним согласиться. А если не согласитесь, они сделают вам больно. Иными словами, никто в этой стране не организует «сопротивление» Джо Байдену, уж об этом-то они позаботятся», — заключает телеведущий Fox News.

Напомним, спустя неделю после прошедших в США 3 ноября президентских выборов, официально победитель так и не назван. Ряд СМИ заявил о победе кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена. При этом некоторые иностранные политические лидеры поздравили Байдена с победой. Например, это сделал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Однако действующий глава государства республиканец Дональд Трамп по-прежнему настаивает на том, что у него «украли победу», и грозит доказать свою правоту через суд.