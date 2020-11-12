Социологам из РФ Шугалею и Суэйфану надо выполнить условия ПНС Ливии

Вице-президент антитеррористической ассоциации "Альфа" Алексей Филатов высказался о выполнении ПНС Ливии обещания по возвращению Максима Шугалея и Самера Суэйфана, сообщает ФАН.

Вице-президент антитеррористической ассоциации "Альфа" Алексей Филатов высказался о выполнении ПНС Ливии обещания по возвращению Максима Шугалея и Самера Суэйфана, сообщает ФАН.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич заявил, что российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана заставят прочитать текст о якобы незаконной деятельности в Ливии. Россиян, удерживаемых боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии с 2019 года, пообещали за это отпустить.

Филатов заявил, что тяжело судить о том, отпустят или нет. По его словам, россияне были свидетелями преступной деятельности, поэтому они могут обладать информацией, которая может навредить ПНС.

Эксперт выразил уверенность в том, что ПНС верить не стоит, но другого выхода из этой ситуации нет — россиянам может грозить физическое уничтожение.

"Лучше попробовать и жалеть, чем не попробовать и умереть", — заявил Филатов.

Собеседник ФАН отметил, что нет людей, которые способны вытерпеть изощренные истязания. По его словам, Шугалею и Суэйфану лучше зачитать заготовленный текст, поскольку в ином случае пытки продолжатся. Филатов отметил, что социологам остается только верить и выполнять все, что требуют боевики.