В ГД считают, что Шугалея не осудят за выполнение условий ПНС Ливии

Сергей Вострецов прокомментировал требование ливийских ПНС зачитать задержанным россиянам текст о якобы незаконной деятельности на территории североафриканской страны, пишет ФАН.

Сергей Вострецов прокомментировал требование ливийских ПНС зачитать задержанным россиянам текст о якобы незаконной деятельности на территории североафриканской страны, пишет ФАН.

По словам депутата Государственной думы, Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану необходимо зачитать заранее написанный текст о якобы незаконной деятельности на территории североафриканской страны.

"Если есть возможность, чтобы их отпустили, пусть говорят. Здесь все средства хороши. Жизнь человека превыше всего", — объяснил Вострецов.

Однако депутат Госдумы сравнил действия триполитанских "властей" с экстремизмом. Он пояснил, что такие требования сравнимы с терроризмом, и что бы сейчас задержанные россияне не говорили, их никогда не осудят.