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1:28   12 Ноября 2020
Политика

Общественница призвала вернуть россиян из Ливии, несмотря на требования ПНС

Общественница призвала вернуть россиян из Ливии, несмотря на требования ПНС

Требование от пленных россиян зачитать текст о якобы преступной деятельности в Ливии неадекватно. Об этом заявила ФАН активистка и член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич заявил, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отпустит пленных россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, если они зачитают заранее написанный текст.

"Неадекватно со стороны ПНС ставить такие условия", — считает Бутина.

Она отметила, что если это требование никак не изменить, то Россия должна сосредоточиться на возвращении граждан на родину. По ее мнению, сейчас нет другого выхода, а самой главной задачей является освобождение Шугалея и Суэйфана, которые уже дома смогут рассказать, что на самом деле происходило.

Россияне были похищены в 2019 году во время командировки в Ливию. Их незаконно поместили в частную тюрьму "Митига". Официальных обвинений предъявлено не было.

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#ливия #мария бутина #максим шугалей #пнс ливии #Самер Суэйфан

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