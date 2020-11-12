The Spectator: Британия больше не великая держава и уже никогда ею не будет

На протяжении последних десятилетий Великобритания выступала не в своей, а в более тяжелой весовой категории. Но пришло время признать, что она является ведущей державой второго уровня и больше никогда не восстановит былого величия.

На протяжении последних десятилетий Великобритания выступала не в своей, а в более тяжелой весовой категории. Но пришло время, наконец признать, что Британия является ведущей державой второго уровня – она больше не великая держава, и уже никогда не станет ею вновь.

Об этом пишет британское издание The Spectator, приводя мнение бывшего премьер-министра страны Джона Мейджора, который в 1990-х годах сменил на этом посту Маргарет Тэтчер.

Выступая с лекцией в известной британской школе права Middle Temple, Мейджор заявил, что будущее Великобритании требует в первую очередь откровенного разговора британцев с самими собой.

«Великими державами нашего времени являются Соединенные Штаты Америки, Китай и Европейский Союз. Мир, в котором они находятся, расколот. Ценности либерального общества пробуксовывают, а то и переходят в отступление», — подчеркнул политик.

Между США и Китаем идет торговая война, в дополнение к которой, пусть пока и в зачаточном состоянии, уже ведется и новая холодная война. Кроме того, Европа по многим вопросам расходится во мнениях с Америкой, но единодушна со Штатами в неприятии «авторитарного стиля правления в КНР».

Россия и Турция, которые, по словам Мейджора, являются «державами рангом помельче» продолжают свою «подрывную деятельность и вмешательство». Глобализация и свободная торговля во всем мире оказались под большим вопросом, а миграция и радикальный ислам стали неизбывной проблемой. Кроме того, во многих странах можно наблюдать «отступление демократии» и усиление самовластия, при этом популизм продолжает продвигать в мире расовые предрассудки и популизм.

«Наш мир смущен и обеспокоен, причем в тот самый момент, когда гармония и коллективное принятие решений приобретают все большее значение для нашей безопасности и благополучия. Послевоенное устройство устарело», — подчеркнул бывший британский премьер.

Совет безопасности ООН связал Организацию Объединенных Наций «по рукам и ногам». Работа Всемирной торговой организации парализована, при этом у нее нет работоспособного механизма решения споров.

Всемирная организация здравоохранения, по словам Мейджора, не обладает влиянием, и к тому же недополучает финансирования. И ни одна страна в мире не хочет взять на себя лидерскую роль и приступить к реформированию этих устаревших механизмов.

Многие страны были ослаблены финансовым кризисом 2007 года, который привел к гибели миллиардов людей. В текущем году очередным испытанием для мира стала пандемия коронавируса, на борьбу с которым бросаются миллиарды долларов, которые могли бы обеспечить странам устойчивый рост. Однако, несмотря на все усилия, COVID-19 продолжает нести всем континентам все новые трудности и беды.

Именно в этих условиях, подчеркивает Мейджор, Великобритания вынуждена бороться за свое будущее и решать проблемы, связанные с пандемией и с последствиями Brexit – выхода из Европейского союза.

«У нашей страны много добродетелей и достоинств, но, если мы хотим добиться успеха в этой сложной обстановке, нам нужно проявить жестокую честность по отношению к самим себе и откровенно рассказать, что надо сделать для обеспечения нашего политического и экономического благополучия», — подчеркивает экс-премьер.

Демонстрация самоуспокоенности в сложившейся ситуации, по его словам, является предательством британских интересов. Нельзя поддаваться самообману, смотреть на себя сквозь розовые очки и ностальгировать по былому величию – этот путь ведет лишь к упадку нации.

«Я отдаю предпочтение реализму и оптимизму, но при этом предупреждаю, что ложный оптимизм есть обман под другим именем. – считает Джон Мейджор. — Мы больше не великая держава. Мы уже никогда ею снова не станем. В мире, где живет почти восемь миллиардов человек, британцев менее одного процента. Мы ведущая держава второго уровня, и мы останемся таковой в следующие полвека, каких бы успехов ни добились».

В течение последних десятилетий британцы утешались тем, что на международной арене выступали «не в своей, а в более тяжелой весовой категории». Но и этому пришел конец, уверен политик.

Изрядное влияние Британии в мире обеспечивалось историей страны и ее незыблемой репутацией. Также оно подкреплялось прочным альянсом с США и членством в Евросоюзе.

«Но мы внезапно перестали быть незаменимым мостом между Европой и Америкой. Теперь мы нужны им все меньше», — отметил Мейджор.

Теперь Соединенному Королевству важно просто оставаться собой и укреплять те ценности, которые веками формировали его репутацию. Даже, если Британия больше не сможет войти в число великих держав, она в состоянии подавать достойный пример.

«Если мы не в силах принуждать, то мы можем влиять. Мы можем наращивать свою мягкую силу ради сохранения престижа. При помощи дипломатии мы можем поднимать вопросы, которые требуют многонациональных усилий. Мы можем стать «глобальной Британией» не только в торговле», — заверил своих слушателей Мейджор.

Но для того, чтобы достичь всего этого, Британии нужно отказаться от того «узколобого национализма, который был привнесен в ее политику.

Британцы должны отказаться от мечты о «британской исключительности», как от фантазии, которая просочилась в умы людей, не заметивших, насколько изменился окружающий мир. Но британцы все-таки еще могут стать исключительными и много добиться.

«Нам нравится считать свою страну землей надежды и славы. Надежда исключительно важна, особенно в мрачные времена. Но по поводу славы у меня есть сомнения», — подчеркнул бывший премьер-министр.

В заключение своего выступления Мейджор заявил, что Британии достаточно быть единой и преуспевающей страной, которая, как и в прошлом, преодолевает трудности. Страной, чью славу видят и вблизи, и издалека, и в которой живет честный, порядочный и сострадательный народ.