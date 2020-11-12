Вузы Москвы и Петербурга уходят на удаленку по приказу Минобрнауки РФ

Высшие учебные заведения Москвы и Петербурга переходят исключительно на удаленный формат обучения с 13 ноября 2020 года. Об этом говорится в приказе Минобрнауки РФ.

Высшие учебные заведения Москвы и Петербурга переходят исключительно на удаленный формат обучения с 13 ноября 2020 года. Об этом говорится в приказе Минобрнауки РФ.

Студенты будут учиться дистанционно до 6 февраля 2021 года из-за высоких рисков распространения коронавируса. Отмечается, что мера коснется и тех российских вузов, которые подведомственны Минобрнауки РФ.

Других вузам также рекомендуется переходить на удаленку по согласованию с местными управлениями Роспотребнадзора. Также в министерстве отметили необходимость продумать меры соцподдержки для студентов. Речь идет и о тех, кто получает стипендию, и о "платниках", включаю компенсацию дороги к месту жительства.