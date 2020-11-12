Арестован экс-вице-спикер парламента Армении Шармазанов

Служба национальной безопасности Армении арестовала бывшего вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника Гегама Петросяна.

Служба национальной безопасности Армении арестовала бывшего вице-спикера парламента Эдуарда Шармазанова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его помощника Гегама Петросяна.

По словам Петросяна, СНБ отправила Шармазанова под предварительный арест, который продлится 72 часа. Экс-вице-спикер парламента Армении обвиняется в организации незаконного собрания.

После заключения договора о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе в Армении начались массовые протесты и беспорядки. Участники акций потребовали отстранить Никола Пашиняна от должности премьер-министра. Мирное соглашение по прекращению огня в Карабахе действует с 10 ноября, начиная с 00:00 по московскому времени.