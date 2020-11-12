Четыре сирийских университета подписали соглашение с МГТУ "Станкин"

Московский технологический университет "Станкин" продолжает активное сотрудничество с вузами Сирии. Об этом рассказала ректор учебного заведения Елена Катаева, передает ФАН.

Московский технологический университет "Станкин" продолжает активное сотрудничество с вузами Сирии. Об этом рассказала ректор учебного заведения Елена Катаева, передает ФАН.

МГТУ "Станкин" подписал соглашения с четырьмя крупнейшими сирийскими вузами. По словам Катаевой, в этот список также входят "Аль-Баас" в Хомсе и Дамасский университет.

Ректор московского учебного заведения подчеркнула, что в "Станкине" проходят обучение 24 студента из САР. Восемь из них — аспиранты, которые работают по научным исследованиям с индустриальными партнерами вуза. Катаева добавила, что МГТУ "Станкин" планирует расширять сотрудничество с сирийскими университетами.