Раскрыта причина создания нового ядерного командного пункта в России

Новый командный пункт управления ядерными силами РФ был создан, чтобы оперативно получать информацию в постоянно меняющихся условиях, заявил генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

Новый командный пункт управления ядерными силами РФ был создан, чтобы оперативно получать информацию в постоянно меняющихся условиях, заявил генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

Бывший замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев рассказал изданию НСН, что в современном мире победа достанется тем, кто сможет быстрее получить необходимую информацию и на ее основе отдать приказ.

"Кто раньше среагирует, тот и побеждает", — уточнил Бижев.

Он подчеркнул, что ядерная триада требует быстрого и надежного управления. Именно поэтому и был создан новый командный пункт.

По словам экс-замглавкома ВВС РФ, в настоящее время в мире нет ни одного государства, которое смогло осуществить ядерный удар незаметно. Намерения потенциального противника определяют еще на стадии запуска ракет. Эта информация сразу доносится до российского руководства.