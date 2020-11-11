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23:16   11 Ноября 2020
Армия

Ракета "Ангара-А5" сможет доставить на орбиту большие объемы груза

Ракета "Ангара-А5" сможет доставить на орбиту большие объемы груза

Ракета-носитель "Ангара-А5" не будет конструктивно отличаться от той, которая была запущена в 2014 году. Об этом сообщил главный конструктор ракетного комплекса Дмитрий Петров.

Специалист в эфире "Роскосмос ТВ" сообщил, что новая ракета не будет отличаться от ракеты первого пуска. По его словам, задачей данного носителя является выведение на орбиту полезной нагрузки массой 2,4 тонны, тогда как в 2014 году был выведен макет массой 2 тонны.

Роскосмос в августе сообщил, что на космодроме Плесецк началась подготовка к испытаниям тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5".

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#роскосмос #ракета-носитель #ангара-а5

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