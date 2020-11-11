Пригожин предложил Соболь поучиться у квалифицированных юристов

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на заявление юриста так называемого ФБК (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь об отсутствии уведомления о заседании суда, пишет ФАН.

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на заявление юриста так называемого ФБК (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь об отсутствии уведомления о заседании суда, пишет ФАН.

Недавно предприниматель обвинил Любовь Соболь в клевете, а суд рассмотрел дело и вынес решение в пользу Пригожина. Юрист заявила, что будто бы не получила уведомления о заседании надлежащим образом, сообщает источник.

Бизнесмен ответил ей строчкой из булгаковского романа "Мастер и Маргарита", заявив, что собственных комментариев не даст, так как все уже сказано классиками.

"Достаточно вспомнить известную фразу Булгакова из "Мастера и Маргариты": "Поздравляю вас, гражданин, соврамши!" Она крутится, как уж на сковородке, а могла бы честно сказать: "Не знаю, как себя вести, поэтому в суд не пойду", – процитировал классика Пригожин.

Предприниматель также усомнился и в профессиональных качествах Соболь, пригласив ее на практику в свою команду юристов.

"Я приглашаю Любовь Соболь на практику в команду к своим квалифицированным юристам. Она как раз поможет нам подготовить новые иски, возможно, и на себя саму", — отмечается в сообщении.

Предприниматель Пригожин требует опровержения заявления Соболь, из которого следует, что он якобы мог быть причастен к нападению на ее супруга Сергея Мохова в 2016 году.