Главы МО РФ и Турции договорились о создании центра мониторинга по Карабаху

Россия и Турция создадут совместный центр по контролю за прекращением огня в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Об этом договорились министры обороны стран.

Россия и Турция создадут совместный центр по контролю за прекращением огня в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Об этом договорились министры обороны стран.

Сергей Шойгу и Хулуси Акар провели переговоры, в результате которых был подписан меморандум о создании центра. По словам российского министра, это позволит осуществить надежный контроль за прекращением боевых действий в регионе.

Шойгу добавил, что договоренности между Азербайджаном, Арменией и Россией и введение миротворцев из РФ способствовали тому, что было остановлено кровопролитие и потоки беженцев. Люди смогут вернуться на свои места проживания.

Центр будет располагаться на территории Азербайджана. Специалисты будут рассматривать жалобы и проблемы, связанные с нарушениями договоренностей, а также собирать всю информацию о соблюдении режима прекращения огня.