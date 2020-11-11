Гинцбург: до конца года от COVID-19 будут привиты не менее 1,5 млн россиян

Более 1,5 млн россиян будут привиты вакциной "Спутник V" до конца текущего года. Об этом сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Более 1,5 млн россиян будут привиты вакциной "Спутник V" до конца текущего года. Об этом сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что на данный момент привиты несколько десятков тысяч граждан по производственному принципу. Гинцбург отметил, что в 2020 году привьются не менее полутора миллионов человек.

Побочных эффектов вакцины "Спутник V" в пострегистрационный период не выявлено.

Ранее заведующий лабораторией генетики РНК-содержащих вирусов НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Станислав Маркушин заявил ТАСС, что заболеваемость COVID-19 будет значительной до начала массовой иммунизации населения с помощью новых вакцин.