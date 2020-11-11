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21:39   11 Ноября 2020
Общество

Евгений Пригожин объяснил, почему Армения потеряла часть Нагорного Карабаха

Евгений Пригожин объяснил, почему Армения потеряла часть Нагорного Карабаха

Москва приложила максимум усилий для прекращения войны в Нагорном Карабахе и сохранения дружбы с Ереваном, уверен петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

Турецкое издание "Айдынлык" поинтересовалось позицией Пригожина по поводу Нагорного Карабаха. Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала ответ предпринимателя, где он выразил мнение, что армянские власти предприняли недостаточно усилий для сохранения Карабаха.

Глава государства должен тяжелым трудом завоевывать доверие народа, и тогда в трудный момент люди сплачиваются вокруг него.

"А когда к власти приходят на волне хайпа, без национальной идеи, давая пустые обещания и обгаживая созданное предшественниками, народу непонятно вокруг кого и ради чего объединяться", — пояснил свою мысль бизнесмен.

Пригожин считает, что РФ заступилась за Нагорный Карабах "в самый критический момент", избежав обвинений в "агрессии" и предотвратив исчезновение региона. Тем самым она подтвердила приверженность братскому народу, который всегда остается, в отличие от меняющейся власти.

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#армения #пригожин #нагорный карабах

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