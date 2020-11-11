Долгов: Турция продолжает продвигать свои интересы в Ливии

Вмешательство Турции сорвет реформу власти в Ливии. Так считает востоковед Борис Долгов, поделившийся своим взглядом на проблему с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Вмешательство Турции сорвет реформу власти в Ливии. Так считает востоковед Борис Долгов, поделившийся своим взглядом на проблему с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Полная смена состава исполнительной власти Ливии, которой потребовали большинство участников Форума ливийского политического диалога в Тунисе может помочь решить ливийский кризис, а может его усугубить. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил, что за каждой из сторон ливийского кризиса стоят внешние силы.

"За "правительством" в Триполи это, естественно, Турция, проявляющая самую большую активность в ливийском конфликте", — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что Турция не приняла женевское соглашение комитета "5 + 5" о прекращении огня и вывода из Ливии всех наемников. Анкара не считает необходимым выводить подконтрольные ей силы из страны. Долгов считает, что при таком раскладе, Турция продолжит контролировать Правительство национального согласия Ливии, продвигая свои интересы, а потому новые лица, которые будут выдвинуты от ПНС Ливии, станут турецкими ставленниками.