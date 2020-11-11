Интерес Китая к российскому углю станет большой проблемой для Австралии

Рост производства планируется достигнуть за счет Якутии, где Россия намерена добывать до 50 миллионов тонн угля ежегодно.

Россия намеревается серьезно увеличить экспорт угля в Китай, из-за чего у ее конкурентов могут начаться проблемы. Так считают экономические аналитики китайского издания Sohu.

Ранее стало известно о планах России нарастить объемы добычи угля в двое за пять лет, а также увеличить поставки своего топлива в Китай, Японию, Южную Корею и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Рост производства планируется достигнуть за счет Якутии, где Россия намерена добывать до 50 миллионов тонн угля ежегодно.

«Якутия — важнейшая сокровищница природных богатств для России. Один только Нерюнгринский разрез способен давать 15 млн тонн угля в год. Помимо этого, здесь находится порядка 80 % всех российских залежей алмазов», — рассказали журналисты.

Китай проявляет к углю из Якутии большой интерес, пишут аналитики. Это объясняется высоким качеством российского сырья, а также сложными отношениями КНР с Австралией. Угрозы последней начать расследование причин возникновения коронавируса вызвали ответные действия со стороны Китая, который планомерно сокращает импорт австралийских сырьевых товаров.

По данным таможни, в октябре Поднебесная импортировала 13,73 миллиона тонн угля всех видов, что на 27% меньше, чем в сентябре, и на 47% меньше, чем в октябре 2019 года.

Китайские эксперты считают, что занять освободившуюся нишу на китайском рынке может Россия. В прошлом году Москва заявила о готовности увеличить поставки угля на китайский рынок до 55 миллионов тонн в следующие 10 лет, заметили аналитики Sohu.

В 2019 году Китай приобрел в России 32,24 миллиона тонн угля, что составляет 10,75 % от всего китайского импорта. В нынешнем году показатели станут еще больше, так как Пекин не сбавляет оборотов. В марте он купил 295,76 тысячи тонн российского угля, что на 54,74 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, Россия стремиться улучшить логистические пути сообщения с Китаем. Ведется модернизация Байкало-Амурской железнодорожной линией Транссибирской магистрали. В планах также увеличить мощности портов Дальнего Востока, что упростит транспортировку сырья иностранным покупателям.

«Россия в будущем может захватить долю Австралии на китайском угольном рынке», — заключили аналитики из КНР.

Ранее эксперты Sohu восхитились возможностями российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.