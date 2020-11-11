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20:47   11 Ноября 2020
Политика

Член группировки ПНС застрелил отца и брата в Триполи

Член группировки ПНС застрелил отца и брата в Триполи

Член бандформирования "Ан-Наваси" так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии застрелил отца и брата в районе Фашлум, сообщил пользователь Facebook.

По словам гражданина североафриканского государства, боевик Мухаммад Сабхи, который убил членов своей семьи, распространял наркотические вещества в ливийской столице, пишет Федеральное агентство новостей.

"Ан-Наваси" официально входит в состав "Министерства внутренних дел" ПНС Ливии, а также коалицию "Силы защиты Триполи". Радикалы этой группировки отвечают за охрану правительственных объектов. Помимо этого, бандформирование также контролирует военно-морскую базу Абу Ситта.

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#ливия #пнс #Фашлум

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