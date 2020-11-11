Посол РФ заявил, что Москва придаст импульс экономике Сирии

Чрезвычайный и полномочный посол России в Сирийской Арабской Республике Александр Ефимов прокомментировал планы России по восстановлению экономики САР.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Сирийской Арабской Республике Александр Ефимов прокомментировал планы России по восстановлению экономики САР.

По словам дипломата, на данный момент уже согласованы принципиальные решения, о которых министр пока распространяться не может. Однако он уточнил, что это "масштабный план помощи Сирии в экономической области". Такие действия, уверен Ефимов, поспособствуют ускорению процесса возвращения сирийских беженцев на родину, сообщил ФАН.

Ранее стало известно, что российская сторона выделила более 1 миллиарда долларов на реставрацию объектов религиозного наследия арабской республики. Кроме того, в ООН согласовали документ, по которому сирийской стороне в 2020–2021 годах переведут более 20 млн долларов.